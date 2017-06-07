Собчак понравилась изуродованная Волочкова

Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров пригласил звездный гостей оценить выставку его картин и инсталляций "Брендреализм". В своих работах он откровенно погулумился над многими звездами. Особенно досталось Анастасии Волочковой. На картине она похожа на старого трансвестита, который переборщил с макияжем. Сложенные в молитвенном жесте ноги добавляют абсурдности. Первыми оценили творения Шнура его друзья – Ксения Собчак, Светлана Бондарчук и Ника Белоцерковская.
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