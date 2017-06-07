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Июнь 7, 2017
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Эротичные звезды на красной дорожке "Кинотавра"

567

В Сочи 7 июня торжественно открылся XXVIII фестиваль российского кино "Кинотавр". На красной дорожке церемонии появились самые красивые и успешные звезды отечественного шоу-бизнеса.

Некоторые актрисы блистали в предельно откровенных нарядах. Например, Лиза Боярская и Светлана Ходченкова выглядели эротично в нарядах с открытым верхом и глубоким декольте. Немало удивил шоумен Александр Ревва, переодевшийся в свою новую героиню – бабушку легкого поведения. Громче всех заявила о себе звезда фильмов "Хардкор" и "На краю стою" Дарья Чаруша, позировавшая в "голом" платье.

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