Эротичные звезды на красной дорожке "Кинотавра"

В Сочи 7 июня торжественно открылся XXVIII фестиваль российского кино "Кинотавр". На красной дорожке церемонии появились самые красивые и успешные звезды отечественного шоу-бизнеса.
Некоторые актрисы блистали в предельно откровенных нарядах. Например, Лиза Боярская и Светлана Ходченкова выглядели эротично в нарядах с открытым верхом и глубоким декольте. Немало удивил шоумен Александр Ревва, переодевшийся в свою новую героиню – бабушку легкого поведения. Громче всех заявила о себе звезда фильмов "Хардкор" и "На краю стою" Дарья Чаруша, позировавшая в "голом" платье.
На красной дорожке фестиваля в Сочи собрались самые яркие звезды отечественного кино
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