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Июнь 8, 2017
просмотры: 123

Костомаров кричит из-за Навки

567

В Санкт-Петербурге, в СК "Юбилейный" прошел ледовый мюзикл "Кармен", постановкой которого занимался прославленный фигурист, а ныне тренер Илья Авербух. Главные роли исполнили Татьяна Навка и Роман Костомаров, Алексей Ягудин , Мария Петрова и Алексей Тихонов.

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