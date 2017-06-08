Костомаров кричит из-за Навки

В Санкт-Петербурге, в СК "Юбилейный" прошел ледовый мюзикл "Кармен", постановкой которого занимался прославленный фигурист, а ныне тренер Илья Авербух. Главные роли исполнили Татьяна Навка и Роман Костомаров, Алексей Ягудин , Мария Петрова и Алексей Тихонов.