Как актрисы готовились к открытию "Кинотавра"

Самые яркие звезды отечественного шоу-бизнеса съехались на церемонию открытия XXVIII фестиваля российского кино "Кинотавр" в сочинской гостинице "Жемчужина".

Dni.Ru увидели, как известные актрисы Екатерина Шпица, Агния Кузнецова, Дарья Носик и Алена Чехова готовились в гримерной к выходу на красную дорожку. Еще во время заезда участников фотографам попозировали артисты Лиза Арзамасова, Дмитрий Дюжев и Дарья Повереннова.