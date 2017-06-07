Как актрисы готовились к открытию "Кинотавра"

Самые яркие звезды отечественного шоу-бизнеса съехались на церемонию открытия XXVIII фестиваля российского кино "Кинотавр" в сочинской гостинице "Жемчужина".
Dni.Ru увидели, как известные актрисы Екатерина Шпица, Агния Кузнецова, Дарья Носик и Алена Чехова готовились в гримерной к выходу на красную дорожку. Еще во время заезда участников фотографам попозировали артисты Лиза Арзамасова, Дмитрий Дюжев и Дарья Повереннова.
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