Российские тюремщицы показали свои прелести на конкурсе

Накануне, 7 июня, состоялся конкурс-показ моделей в женской исправительной колонии ФКУ ИК-10 ГУФСИН России по Приморскому краю в селе Горное. Женщины, находящиеся в заключении, заняты в основном на швейном производстве, поэтому День легкой промышленности один из традиционных ежегодных праздников, который отмечается в колонии на протяжении долгих лет.