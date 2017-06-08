Газманов и Арзамасова показали чувства Топ-модель опозорилась в Каннах Свадьба сестры Кейт Миддлтон Жутко растолстевшие знаменитости

Самое читаемое

Пугачева бросилась к пострадавшему Резнику
Отец Фриске сделал заявление после подарка Шепелева
У Собчак заподозрили новую беременность
Беркова вышла замуж за Стоянова
Джигурда: У Анисиной случился выкидыш
партнеры
Четверг 8 июня
Лента новостей
09:37
Ольга Бузова побила Ксению Собчак
09:32
Девушка в наушниках попала под поезд и выжила (видео)
09:06
NASA набрало лунный экипаж по объявлениям
09:04
Буйный павлин разгромил магазин с алкоголем
09:03
Российские тюремщицы показали свои прелести на конкурсе
09:03
В Москве у Ленинградского вокзала перекрыли вход в метро
09:01
Сиделка загоняла больного Караченцова
08:40
"Холостяцкие" дни Трампа подошли к концу
08:39
Лжеродственники ведут войну за фантастическое наследство Джуны
08:35
В США прошла панихида по убитому 22 пулями россиянину
08:32
В посольстве США в Киеве прогремел взрыв
08:25
Красавицу-журналистку унизили из-за беседы с Путиным
08:17
Евросоюз созрел для дружбы с Россией
07:57
В Москве на Курском вокзале задержали мужчину с гранатами
22:25
Лобода положила конец отношениям с любимым
22:02
Обама носил один и тот же смокинг на протяжении восьми лет
21:56
Бесполезные лекарства от головной боли
21:51
Убитый в США школьник оказался россиянином
21:42
Отец вырвал мальчику зуб при помощи попугая (видео)
21:38
Шарапову исключили из элитного клуба
21:27
На северо-западе Москвы сошел с рельсов трамвай
21:18
Хворостовский: Мои легкие "убило" воспаление
21:18
У 280 тысяч москвичей нашли онкологию
21:15
Устроивший смертельное ДТП водитель Ferrari сбежал из России
21:09
Возле посольства США в Лондоне погремели два взрыва
20:47
Иванов дал совет юным экологам из РДШ
20:24
Поклонской "подбросили" квартиру в Донецке
20:08
Звезд реалити-шоу жестоко обманули
20:07
Москве пообещали переломное время
20:00
В Москве в ДТП с двумя мотоциклами и авто пострадали люди
20:00
Известная актриса поразила "Кинотавр" голыми прелестями
19:47
В конфетах Порошенко нашли наркотик
19:38
Чего не замечают пассажиры в метро
19:38
Эротичные звезды на красной дорожке "Кинотавра"
19:14
Мультимиллионер пообещал глобальный кризис в 2018 году
19:13
Радулов развелся через год после роскошной свадьбы
18:55
Как актрисы готовились к открытию "Кинотавра"
18:44
На юге Москвы эвакуируют банк из-за угрозы взрыва
18:37
Какие сайты никогда не заблокируют
18:22
Вернувшийся к бомбежкам Порошенко свалил все на "брутальную" Россию
18:17
"ЕР" поможет с земельными участками для многодетных семей
18:13
В Москве пообещали за три года построить 35 станций метро
18:00
"Сына" Леонтьева ранили ножом в грудь
17:52
ОНФ возмущен состоянием мемориала "Героям-панфиловцам"
17:52
Глухая певица покорила зрителей шоу талантов
17:41
Госдума продолжает диалог с гражданами по реновации
17:31
Гуляющая по дну рыба "на ножках" удивила ученых
17:20
55-летняя Екатерина Андреева о пластических операциях
17:11
Падение артиста в цирке Запашных заинтересовало следователей
17:09
Шокирующие тренды пластической хирургии
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Покинувшая страну Пугачева резко одернула Вайкуле
Заболевший Андрей Губин: Мне подписан смертный приговор
Панина принудительно отправляют к психиатру
На вдову Ельцина накинулись после слов о "святых" 90-х
Известная актриса поразила "Кинотавр" голыми прелестями
Новое гнусное видео Панина оказалось хуже предыдущего
ФОТОРЕПОРТАЖИ
Июнь 8, 2017
просмотры: 123

Российские тюремщицы показали свои прелести на конкурсе

567

Накануне, 7 июня, состоялся конкурс-показ моделей в женской исправительной колонии ФКУ ИК-10 ГУФСИН России по Приморскому краю в селе Горное. Женщины, находящиеся в заключении, заняты в основном на швейном производстве, поэтому День легкой промышленности один из традиционных ежегодных праздников, который отмечается в колонии на протяжении долгих лет.

поделиться

комментарии

Эротичные звезды на красной дорожке "Кинотавра"

Красотки оголили свои прелести на церемонии открытия ежегодного кинофестиваля в Сочи

567

Как актрисы готовились к открытию "Кинотавра"

На красной дорожке фестиваля в Сочи собрались самые яркие звезды отечественного кино

567

Собчак понравилась изуродованная Волочкова

Светская львица первой оценила картину Сергея Шнурова

567

Алибасов показал нежные чувства к Федосеевой-Шукшиной

На празднование юбилея продюсера собрался весь бомонд

567

Самые горячие фото Анны Курниковой

Россиянка считается одной из самых привлекательных теннисисток в мире

567

Ольга Бузова набросилась на Павлюченко

У телеведущей особое влечение к спортсменам

567

Сергей Зверев побил королеву красоты

Замужние девушки собрались на всероссийском конкурсе

567

Яркие роли неповторимой Анджелины Джоли

Актрисе исполнилось 42 года

567

Названа самая красивая замужняя россиянка

Главная корона досталась жительнице Новосибирска Анне Шпикельман

567

Третий теракт за три месяца ужаснул Великобританию

Dni.Ru собрали фотографии с места трагедии

567

загрузить ещё

Шоу-бизнес

Панина принудительно отправляют к психиатру

Актер может быть опасен для окружающих
Шоу-бизнес

Глюк'оZа о муже: Мне стало казаться, что у нас нет любви

Певица откровенно рассказала о проблемах с супругом

Политика

Вернувшийся к бомбежкам Порошенко свалил все на "брутальную" Россию
Путин словами о войне послал США сигнал
Горбачев о резавшем вены Ельцине
Захарова пристыдила трусливого финского журналиста

Шоу-бизнес

Сиделка загоняла больного Караченцова
Лжеродственники ведут войну за фантастическое наследство Джуны
Лобода положила конец отношениям с любимым
Хворостовский: Мои легкие "убило" воспаление

Проишествия

Самолет с сотней пассажиров рухнул в море
Устроивший смертельное ДТП водитель Ferrari сбежал из России
Жуткое видео наезда на женщину с ребенком
Подробности гибели артиста Мариинки в кресле стоматолога

Lifestyle

Глухая певица покорила зрителей шоу талантов
Связанную шнуром Земфиру разрешили погладить
Кто поборется за главный приз "Кинотавра"
Откуда у руководителей театров миллионные доходы
Шоу-бизнес

Лжеродственники ведут войну за фантастическое наследство Джуны

Темные личности позарились на капиталы ведуньи
Общество

"Холостяцкие" дни Трампа подошли к концу

Жена и сын президента переезжают в Белый дом
Шоу-бизнес

Сиделка загоняла больного Караченцова

Артист не прекословит своей работнице
Здоровье

Девушка в наушниках попала под поезд и выжила (видео)

Она не успела отпрыгнуть, переходя железнодорожные пути

Гороскоп

Москве пообещали переломное время
Характер домашнего питомца по знаку зодиака
Сергею Гармашу потребуется операция
Астрологический прогноз с 5 по 11 июня

Фоторепортажи

Эротичные звезды на красной дорожке "Кинотавра"
Собчак понравилась изуродованная Волочкова
Алибасов показал нежные чувства к Федосеевой-Шукшиной
Самые горячие фото Анны Курниковой

Спорт

Радулов развелся через год после роскошной свадьбы
Шарапову исключили из элитного клуба
Шестикратный олимпийский чемпион близок к самоубийству
Неожиданные подробности личной жизни Липницкой

Регионы

Падение артиста в цирке Запашных заинтересовало следователей
Пассажир вытолкнул кондуктора из трамвая за требование оплатить проезд (видео)
Названы самые пьющие регионы России
Российские дети отравились конфетами Порошенко
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru