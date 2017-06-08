Российские тюремщицы показали свои прелести на конкурсе

Накануне, 7 июня, состоялся конкурс-показ моделей в женской исправительной колонии ФКУ ИК-10 ГУФСИН России по Приморскому краю в селе Горное. Женщины, находящиеся в заключении, заняты в основном на швейном производстве, поэтому День легкой промышленности один из традиционных ежегодных праздников, который отмечается в колонии на протяжении долгих лет.
Красотки оголили свои прелести на церемонии открытия ежегодного кинофестиваля в Сочи
На красной дорожке фестиваля в Сочи собрались самые яркие звезды отечественного кино
Светская львица первой оценила картину Сергея Шнурова
На празднование юбилея продюсера собрался весь бомонд
Россиянка считается одной из самых привлекательных теннисисток в мире
У телеведущей особое влечение к спортсменам
Замужние девушки собрались на всероссийском конкурсе
Актрисе исполнилось 42 года
Главная корона досталась жительнице Новосибирска Анне Шпикельман
Dni.Ru собрали фотографии с места трагедии
Темные личности позарились на капиталы ведуньи
Жена и сын президента переезжают в Белый дом
Артист не прекословит своей работнице
Она не успела отпрыгнуть, переходя железнодорожные пути