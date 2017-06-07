Алибасов прилюдно зацеловал Шукшину

Нет, кажется, в стране человека, который бы не знал имени продюсера Бари Алибасова. Созданные им коллективы всегда обретали статус культовых. В прежние годы Бари отказывался от празднования дней рождения – "отключал телефон и замыкал дверь" по его собственному признанию. Но от юбилея было нельзя спрятаться. Все сливки отечественного шоу-биза пели осанны Бари с видом на Кремлевские звезды. Спели на празднике даже бывшие солисты группы "На-На", которые давно занимаются другим бизнесом.