Как выглядят завершившие карьеру красавицы-спортсменки

28 июня родилась российская гимнастка и настоящая красавица Ляйсан Утяшева. Она уже не выступает, но все также успешна в качестве модели и телеведущей. Dni.ru решили вспомнить, как выглядят сейчас те спортсменки, которые завершили свою карьеру.
Dni.Ru узнали, чем увлекается привлекательная наследница миллиардера
Звезда надели перчатки и пошли работать на клумбу
Лучшие образы главной "Красной Шапочки" страны
Звезды посетили премьеру фильма "Осколки" в рамках ММКФ
Подборка отечественных звезд маленького роста
От прежнего задорного парня мало что осталось
Денис сильно изменил свою внешность
Актрисы и телеведущие вышли на подиум специального модного показа
Артистка празднует день рождения
Некоторые улицы города оказались под водой
Журналисты связались с телеведущим
Певица проводит время в Италии
Известная артистка принимает поздравления
Музыканту пробило голову