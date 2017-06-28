Как выглядят завершившие карьеру красавицы-спортсменки

28 июня родилась российская гимнастка и настоящая красавица Ляйсан Утяшева. Она уже не выступает, но все также успешна в качестве модели и телеведущей. Dni.ru решили вспомнить, как выглядят сейчас те спортсменки, которые завершили свою карьеру.