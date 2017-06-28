Газманов и Арзамасова показали чувства Топ-модель опозорилась в Каннах Свадьба сестры Кейт Миддлтон Жутко растолстевшие знаменитости

Самое читаемое

Борющаяся с раком участница "Дома-2": Все лекарства бессильны
Состояние Марины Анисиной резко ухудшилось
Подробности свадьбы Голубкиной и Ливанова
Бузову отругали за разврат в Монте-Карло
Лена Миро назвала Пугачеву хабалистой матерью-одиночкой
партнеры
Среда 28 июня
Лента новостей
16:55
Как жил "пьяный" мальчик
16:48
Литвинова шокировала Собчак смертельным диагнозом
16:32
Какие болезни россияне чаще всего привозят из отпуска
16:28
Хорошо ли вы знаете сериал "Игра престолов"?
16:28
Атамбаев и Володин встретились в Бишкеке
16:17
80-летнюю Немоляеву спасают после тяжелой потери
16:16
Дуров согласился на требования Роскомнадзора
16:03
Юморист Николай Лукинский рассказал об измене
16:00
Жена послала футболиста Глушакова к полуголой Бузовой
15:59
Армия бедных россиян пополнилась на два миллиона
15:59
Олегу Яковлеву стало хуже
15:58
Как стать звездой Instagram
15:58
Сколько стоит ремонт и как на нем сэкономить
15:51
Когда на московских улицах закончится ремонт
15:50
Какие опасности несут зубы мудрости
15:43
Анна Семенович испугала близких страшной болезнью
15:34
Найдена скрытая опасность загара для детей
15:16
Обидчик Шурыгиной вступил в отношения с ее мамой
15:14
Французский генерал летал на штурмовике на дачу
15:13
Как жить по биоритмам
15:04
Старания Максаковой оказались тщетны
14:51
Охранник застрелил коллегу во время забавы с автоматом
14:50
Жена Диброва отправилась в роддом
14:48
Художница грудью нарисовала Путина и Медведева
14:46
Дапкунайте и Шпица копались в земле в центре Москвы
14:40
Ученые открыли способ регенерации сердца
14:27
Тропический шторм обрушится на Москву
14:15
Песков рассказал об отпуске Путина
14:15
Как менялась Яна Поплавская
14:07
Обнародовано свадебное фото Юлии Меньшовой
14:04
Инфантильный Порошенко расписался в своей негодности
14:04
Полуторагодовалый малыш выжил при падении из окна
14:02
Голубкиной на похоронах открыли глаза на жениха-убийцу
13:51
Бондарчук оценила старания Хазановой
13:48
Россия подала жесткий сигнал Трампу
13:40
Как распознать эпилепсию
13:39
Российские и киргизские депутаты обсудили общие темы
13:37
Евросоюз продлил санкции против России
13:27
Володин поддержал списание Россией долга Киргизии
13:25
Женщина вышла замуж за покойного возлюбленного
13:22
Друзья молятся за Олега Яковлева
13:16
Пострадавшие дольщики смогут получать компенсации
13:15
Джигурда уедет из страны после получения миллионов Браташ
13:05
На спектакле "Идеальный муж" москвич подрался с любовником жены
12:48
Скандалистка Багдасарян пожаловалась Путину
12:36
Балерина требует признать ее родной дочкой звезды "Гардемаринов"
12:32
Эрдогана бросили наедине с российской трубой
12:13
Диарея и пищевые отравления ведут к болезни Паркинсона
12:04
Названа причина госпитализации певца из "Иванушек"
12:00
Директор театра Владимир Кехман ушел в декрет
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

В МГЮА объяснили установку памятной доски Сталину
Шепелев об убийстве отца Фриске
Бондарчук отчитала Максакову
Неожиданное заявление помощницы больного раком Задорнова
Сколько осталось жить больному раком Задорнову
Москва утонула после жуткой бури (видео)
ФОТОРЕПОРТАЖИ
Июнь 28, 2017
просмотры: 123

Дапкунайте и Шпица копались в земле в центре Москвы

567

В сердце Москвы – на Красной площади – в пятый раз высадили целый миллион цветов. В создании 270-метровой клумбы участвовали звезды кино, телевидения и спорта. Оказалось, что у многих из них есть дачные участки, где знаменитости выращивают розы, астры и тюльпаны. 

поделиться

комментарии

Как менялась Яна Поплавская

Лучшие образы главной "Красной Шапочки" страны

567

Бондарчук оценила старания Хазановой

Звезды посетили премьеру фильма "Осколки" в рамках ММКФ

567

Крошечные знаменитости

Подборка отечественных звезд маленького роста

567

Что стало с Андреем Губиным

От прежнего задорного парня мало что осталось

567

Шокирующие фото сына Елены Яковлевой

Денис сильно изменил свою внешность

567

70-летняя Михалкова похвасталась сексуальными ножками

Актрисы и телеведущие вышли на подиум специального модного показа

567

Метаморфозы певицы Алсу

Артистка празднует день рождения

567

Страшная буря обрушилась на Москву

Некоторые улицы города оказались под водой

567

Знаменитые жертвы наркотиков

Страшное увлечение погубило множество звезд

567

Голубкина с Ливановым вышли в свет вместе

Влюбленные впервые появились на публике как жених и невеста

567

загрузить ещё

Шоу-бизнес

Шепелев об убийстве отца Фриске

Журналисты связались с телеведущим
Шоу-бизнес

Пелагея покинула Россию после скандала

Певица проводит время в Италии

Политика

Инфантильный Порошенко расписался в своей негодности
Россия подала жесткий сигнал Трампу
Киев назвал дату "вторжения" России на Украину
Российская армия напугала НАТО

Шоу-бизнес

Литвинова шокировала Собчак смертельным диагнозом
80-летнюю Немоляеву спасают после тяжелой потери
Юморист Николай Лукинский рассказал об измене
Олегу Яковлеву стало хуже

Проишествия

Охранник застрелил коллегу во время забавы с автоматом
Женщина зарезала мужа из-за неубранной постели
Старушка кинула на удачу монеты в двигатель самолета
"Опекуна" Вороненкова жестоко убили

Lifestyle

Художница грудью нарисовала Путина и Медведева
Хорошо ли вы знаете сериал "Игра престолов"?
Пять самых кровавых фильмов про маньяков
Эрнст дал Николаеву еще один шанс
Шоу-бизнес

Друзья молятся за Олега Яковлева

Известный певец попал в реанимацию

Шоу-бизнес

Обнародовано свадебное фото Юлии Меньшовой

Известная артистка принимает поздравления
Шоу-бизнес

Старания Максаковой оказались тщетны

Певица вызвала беспокойство своим депрессивным настроем
Шоу-бизнес

80-летнюю Немоляеву спасают после тяжелой потери

Пережившая беду актриса цепляется за любую работу

Гороскоп

Раскрыт секрет счастливого брака Гуськова и Вележевой
Что происходит в жизни Елены Кориковой
Астрологический прогноз с 26 июня по 2 июля
Совет на выходные 24-25 июня

Фоторепортажи

Дапкунайте и Шпица копались в земле в центре Москвы
Как менялась Яна Поплавская
Бондарчук оценила старания Хазановой
Крошечные знаменитости

Спорт

Возняцки полностью обнажилась для журнала
Запад унизил Поветкина безосновательно
Кокорин и Дзюба подали тайный знак после провала сборной
Беременная Серена Уильямс снялась голой

Регионы

Полуторагодовалый малыш выжил при падении из окна
Путин ошарашил простую россиянку
Эксперт по делу "пьяного" мальчика сбежал из страны
Подробности кровавой расправы с детьми в Подмосковье
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru