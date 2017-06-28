Дапкунайте и Шпица копались в земле в центре Москвы

В сердце Москвы – на Красной площади – в пятый раз высадили целый миллион цветов. В создании 270-метровой клумбы участвовали звезды кино, телевидения и спорта. Оказалось, что у многих из них есть дачные участки, где знаменитости выращивают розы, астры и тюльпаны.
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