Дапкунайте и Шпица копались в земле в центре Москвы

В сердце Москвы – на Красной площади – в пятый раз высадили целый миллион цветов. В создании 270-метровой клумбы участвовали звезды кино, телевидения и спорта. Оказалось, что у многих из них есть дачные участки, где знаменитости выращивают розы, астры и тюльпаны.