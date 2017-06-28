Крошечные знаменитости

Многие отечественные звезды не обладают высоким ростом. Однако этот недостаток не идет им во вред. Более того, для кого-то маленький рост является визитной карточкой. Dni.ru собрали самых популярных артистов российского телевидения, чей рост не дотягивает до 170 см.
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