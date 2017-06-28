Бондарчук оценила старания Хазановой

В Москве в рамках программы "Специальные показы" 39-го ММКФ состоялась премьера фильма "Осколки". Режиссером, автором сценария и исполнительницей главной роли стала Алиса Хазанова. Продюсер картины – муж Светланы Устиновой Илья Стюарт.

Поздравить коллег с премьерой фильма пришли подруги-модницы Светлана Бондарчук и Надежда Оболенцева, режиссеры Анна Меликян и Резо Гигинеишвили, актрисы Екатерины Шпица и Светлана Камынина, известный промоутер Михаил Друян и многие другие.