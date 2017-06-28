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Июнь 28, 2017
просмотры: 123

Роскошная жизнь 22-летней дочки Абрамовича

567

Обычно дети российских миллиардеров стараются не афишировать свою роскошную жизнь, закрывая личные страницы в соцсетях и делая их только для друзей. Там они хвастаются яхтами, дорогими авто и делятся компроматом с шумных и пьяных вечеринок.

Однако правильной, хорошо воспитанной и эффектной дочке Романа Абрамовича Софье скрывать нечего. Dni.Ru без труда узнали, чем увлекается 22-летняя блондинка, заглянув в ее Instagram. Досуг завидная невеста проводит весьма достойно в отличие от многих других представителей золотой молодежи.

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