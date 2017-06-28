Яна мечтала стать хирургом, как бабушка, но судьба распорядилась иначе. Окончив школу, девочка готовилась поступить на журфак, но ей предложили сыграть в фильме "Васса". Мать уговорила Яну принять предложения, и будущая звезда отправилась на съемочную площадку... Dni.Ru вспомнили яркие амплуа известной актрисы и проследили, как менялась Яна Поплавская с каждой новой ролью.
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