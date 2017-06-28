Что стало с Андреем Губиным

Когда-то Андрей Губин был невероятно популярен. За ним толпами бегали поклонницы, которые мечтали прикоснуться к задорному парню с очаровательной улыбкой. Однако в один момент певец пропал. А когда появился, то его было не узнать: потухший, затравленный взгляд, нервные движения, суетливые слова. Губин утверждает, что болен, поэтому его личная жизнь не складывается. Dni.ru собрали фотографии Андрея разных лет, чтобы показать, как изменился артист.
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