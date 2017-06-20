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Июнь 20, 2017
просмотры: 123

Николай Дроздов и его твари

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Ведущий одной из самых популярных телепередач "В мире животных" отмечает юбилей. Любовь к меньшим братьям проявилась у Дроздова с детства. Первыми его друзьями стали лошади, а первой его работой была работа табунщика. Кстати, наши предки считали, что пастухи и табунщики владеют языком зверей. 

На третьем курсе биологического факультета МГУ он заинтересовался малосимпатичными змеями. "Я ценю тех, кого не любят другие", – объяснил странное увлечение серпентологией Николай Николаевич. Из своих поездок по среднеазиатскому и кавказскому региону он всегда привозил в Москву змей, пауков, ящериц, скорпионов и других опасных тварей.

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