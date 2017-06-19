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Июнь 19, 2017
просмотры: 123

Екатерина Шпица показала повзрослевшего сына

567

Среди первых зрителей, оценивших новый эпический фильм Майкла Бэя, были: Катерина Шпица с пятилетним сыном Германом, Александр и Александра Стриженовы, Даша Гаузер,  Игорь Жижикин и многие другие. У входа в кинотеатр гостей встречали герои новых "Трансформеров" – роскошные иностранные автомобили. Довольные артисты наравне с радостными детьми позировали среди роботов и космического оружия. 


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