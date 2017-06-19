Екатерина Шпица показала повзрослевшего сына

Среди первых зрителей, оценивших новый эпический фильм Майкла Бэя, были: Катерина Шпица с пятилетним сыном Германом, Александр и Александра Стриженовы, Даша Гаузер, Игорь Жижикин и многие другие. У входа в кинотеатр гостей встречали герои новых "Трансформеров" – роскошные иностранные автомобили. Довольные артисты наравне с радостными детьми позировали среди роботов и космического оружия.



