Екатерина Шпица показала повзрослевшего сына

Среди первых зрителей, оценивших новый эпический фильм Майкла Бэя, были: Катерина Шпица с пятилетним сыном Германом, Александр и Александра Стриженовы, Даша Гаузер, Игорь Жижикин и многие другие. У входа в кинотеатр гостей встречали герои новых "Трансформеров" – роскошные иностранные автомобили. Довольные артисты наравне с радостными детьми позировали среди роботов и космического оружия.
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