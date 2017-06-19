Как жила Голубкина до романа с Ливановым

Новость о романе и скорой свадьбе Марии Голубкиной и Бориса Ливанова произвела эффект разорвавшейся бомбы. Dni.ru решили напомнить, какой жизнью жила актриса до того, как начала встречаться с отпрыском актера Василия Ливанова, звезды фильмов о Шерлоке Холмсе.
Церемония прощания с актером состоялась в Центральном доме кино в Москве
Актриса пришла на премьеру фильма в компании улыбчивого ребенка
Звезды собрались на скачках
Оракулом Кубка конфедераций стал кот Ахилл, живущий в Эрмитаже
Судьбы некоторых звездных ясновидящих сложились трагически
40 лет назад легендарный политик был избран Председателем президиума Верховного Совета СССР
Режиссера засняли в обществе другой женщины
Никита порадовал Прохора и многочисленных гостей мероприятия своими стихами
Знаменитости от всей души зажгли на вечеринке, посвященной закрытию 28-го фестиваля "Кинотавр"
Поклонник показал себя во всей красе в прямом смысле слова
Модель дала откровенное интервью
Трамп не собирается сближаться с Кубой
На днях девушка отметила 18-летие
Однако телезвезда готова к новым свершениям