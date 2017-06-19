Как жила Голубкина до романа с Ливановым

Новость о романе и скорой свадьбе Марии Голубкиной и Бориса Ливанова произвела эффект разорвавшейся бомбы. Dni.ru решили напомнить, какой жизнью жила актриса до того, как начала встречаться с отпрыском актера Василия Ливанова, звезды фильмов о Шерлоке Холмсе.