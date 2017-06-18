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Июнь 18, 2017
просмотры: 123

Молодой красавец заобнимал Светлану Светличную

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Скачки на приз радио "Монте-Карло" считаются главным светским событием года. Они требуют особого дресс-кода – костюмы светлых тонов у господ и элегантные шляпки у дам. И звезды расстарались. Впрочем, интересно было рассматривать не только причудливые головные уборы, но и то, с кем знаменитые люди пришли на ипподром. Компанию актрисе Светлане Светличной, например, составил высокий юный красавец.

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