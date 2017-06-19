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Июнь 19, 2017
просмотры: 123

Алентова и Меньшов проводили Баталова в последний путь

567

Сегодня известные артисты, певцы и другие деятели культуры собрались в Центральном доме кино в Москве для того, чтобы проводить в последний путь Алексея Баталова. Проститься с актером пришли и его партнерша по легендарному фильму "Москва слезам не верит" Вера Алентова, а также режиссер этой картины Владимир Меньшов.

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