Ярмольник cобрал артистам миллионы на старость

В сборную артистов вошли Игорь Золотовицкий, Виктор Добронравов, Дмитрий Белоцерковский, Дмитрий Сибирцев, Артем Быстров, Юрий Кравец и многие другие. Особой активностью в игре отличился актер театра "Современник" Артур Смольянинов. Команда была усилена профессиональными футболистами Дмитрием Булыкиным и Олегом Карнауховым.
За сборную правительства России сыграли вице-премьер Аркадий Дворкович, министр энергетики Александр Новак, министр экономического развития Максим Орешкин и другие политики. К команде также присоединились профессиональные спортсмены Марат Махмутов, Владимир Леонченко и Александр Овечкин.
В разные годы благотворительный фонд "Артист" оказывал помощь таким всенародно любимым артистам, как Лев Дуров, Людмила Иванова, Тамара Миансарова, Николай Караченцов, Маргарита Терехова, Юрий Яковлев.
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