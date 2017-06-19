Ярмольник cобрал артистам миллионы на старость

В сборную артистов вошли Игорь Золотовицкий, Виктор Добронравов, Дмитрий Белоцерковский, Дмитрий Сибирцев,​ Артем Быстров, Юрий Кравец и многие другие. Особой активностью в игре отличился актер театра "Современник" Артур Смольянинов. Команда была усилена профессиональными футболистами Дмитрием Булыкиным и Олегом Карнауховым.

За сборную правительства России сыграли вице-премьер Аркадий Дворкович, министр энергетики Александр Новак, министр экономического развития Максим Орешкин и другие политики. К команде также присоединились профессиональные спортсмены Марат Махмутов, Владимир Леонченко и Александр Овечкин.

В разные годы благотворительный фонд "Артист" оказывал помощь таким всенародно любимым артистам, как Лев Дуров, Людмила Иванова, Тамара Миансарова, Николай Караченцов, Маргарита Терехова, Юрий Яковлев.