71-летний Якубович прилюдно миловался с юной красавицей

Каждый год в День защиты детей Первый канал высаживает свой звездный десант в одном из городов. На этот раз для праздника был выбран подмосковный наукоград Дубна. Ведущим и певцам – лицам первой кнопки – предоставилась уникальная возможность побывать в крупнейшей в стране лаборатории физический исследований и своими глазами увидеть знаменитый ускоритель.

Одним из гостей детского праздника стал Леонид Якубович. Вместе с прославленной фигуристкой Ириной Родниной он раздавал детям мороженое и другие сладости. Актеры и Дмитрий Марьянов, Екатерина Шпица, Ирина Лачинавиведущие Первого канала Светлана Зейналова, Роман Будников, Дмитрий Борисов, Виталий Елисеев покатались вместе с детьми на велосипедах и вручили малышам множество подарков.