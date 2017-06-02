71-летний Якубович прилюдно миловался с юной красавицей

Каждый год в День защиты детей Первый канал высаживает свой звездный десант в одном из городов. На этот раз для праздника был выбран подмосковный наукоград Дубна. Ведущим и певцам – лицам первой кнопки – предоставилась уникальная возможность побывать в крупнейшей в стране лаборатории физический исследований и своими глазами увидеть знаменитый ускоритель.
Одним из гостей детского праздника стал Леонид Якубович. Вместе с прославленной фигуристкой Ириной Родниной он раздавал детям мороженое и другие сладости. Актеры и Дмитрий Марьянов, Екатерина Шпица, Ирина Лачинавиведущие Первого канала Светлана Зейналова, Роман Будников, Дмитрий Борисов, Виталий Елисеев покатались вместе с детьми на велосипедах и вручили малышам множество подарков.
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