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Июнь 2, 2017
просмотры: 123

71-летний Якубович прилюдно миловался с юной красавицей

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Каждый год в День защиты детей Первый канал высаживает свой звездный десант в одном из городов. На этот раз для праздника был выбран подмосковный наукоград Дубна. Ведущим и певцам – лицам первой кнопки – предоставилась уникальная возможность побывать в крупнейшей в стране лаборатории физический исследований и своими глазами увидеть знаменитый ускоритель. 

Одним из гостей детского праздника стал Леонид Якубович. Вместе с прославленной фигуристкой Ириной Родниной он раздавал детям мороженое и другие сладости. Актеры и  Дмитрий Марьянов, Екатерина Шпица, Ирина Лачинавиведущие Первого канала Светлана Зейналова, Роман Будников, Дмитрий Борисов, Виталий Елисеев  покатались вместе с детьми на велосипедах и вручили малышам множество подарков. 

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