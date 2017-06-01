Украина отвергла российских знаменитостей

За последние несколько месяцев множество российских знаменитостей попало в черный список Украины. Артистам теперь запрещено пересекать границу в течение пяти лет.
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