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Июнь 1, 2017
просмотры: 123

Украина отвергла российских знаменитостей

567

За последние несколько месяцев множество российских знаменитостей попало в черный список Украины. Артистам теперь запрещено пересекать границу в течение пяти лет.

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