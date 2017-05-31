Газманов и Арзамасова показали чувства Топ-модель опозорилась в Каннах Свадьба сестры Кейт Миддлтон Жутко растолстевшие знаменитости

Самое читаемое

Возмущенные зрители покинули концерт Пугачевой
Жена застала Малахова спящим с Бузовой
Пригожин огорошил известием о Максаковой
В семье звезды "Дома-2" случилось страшное горе
Родная сестра Жанны Фриске борется с раком
партнеры
Среда 31 мая
Лента новостей
23:00
Фадеев показал неожиданное видео пропавшей Савичевой
22:33
Копенкина в ужасе от связи беременной Калашниковой с ее сыном
21:58
Бесполезные и опасные лекарства "от сердца"
21:51
Путин утешил расплакавшегося в Кремле малыша (видео)
21:48
Попавший в опалу Панин пошутил о собаках на Украине
21:33
Мать довела ребенка до слез детской песенкой (видео)
21:31
Разработана новая схема повышения пенсионного возраста
21:24
В центре Москвы водитель пытался сбить пешеходов
21:13
Шпица и Лель оторвались на девичнике Гай Германики
21:11
Любовный гороскоп на июнь
21:00
АвтоВАЗ представит абсолютно новый автомобиль
20:57
Соцсеть "ВКонтакте" оповестила москвичей о шторме
20:45
55-летняя жена Виторгана высказалась о предстоящих родах
20:42
ОНФ проверит готовность детских лагерей к летнему сезону
20:30
На станции метро Сходненская погибла девушка
20:19
Ужасная и одинокая Фаина Раневская
20:14
В Иркутске пройдет акция ОНФ "Посади дерево"
20:06
Ученые нашли способ замедлить старение кожи
20:00
Путин в восхищении от российских мультфильмов
19:50
В метро Москвы из-за упавшего на рельсы пассажира остановились поезда
19:47
В России появится движение "За реальные дела!"
19:37
Видео Путина с птицей порадовало россиян
19:17
55-летняя жена 77-летнего Виторгана беременна
19:16
ЕС внезапно встал на сторону Украины в газовой войне с Россией
18:53
Штормовое предупреждение объявлено в 22 регионах России
18:50
Многодетные семьи получили награду из рук президента
18:47
Бренд люксовых смартфонов Caviar планирует купить Vertu
18:38
Как режиссер "Молодого папы" шел к успеху
18:20
В Киеве "почуяли" страх Москвы перед украинскими солдатами
18:11
Размер пенсий может увеличиться на 30%
18:09
Маликов сдал анализы на СПИД после тревожного звоночка
17:58
Кузнецова предложила рецепт борьбы с "группами смерти"
17:43
Audi A4 Quattro S-Line: Красота спасет мир
17:29
Россия отомстила Молдавии за дипломатический беспредел
17:24
Плачевное состояние разбившейся на Сейшелах звезды "Дома-2"
17:23
Надпись на груди гимнастки Мельниковой вызвала скандал
17:23
Недуг перечеркнул планы Ольги Ломоносовой
16:59
Родственники мешают интиму Владимира Левкина
16:57
Задержанного на Арбате мальчика отправят на сцену
16:45
Удалившая пациентке 22 здоровых зуба стоматолог пустилась в бега
16:41
Трамп оставил Европу без климата
16:24
Звягинцев привез "Нелюбовь" в Ельцин Центр
16:24
Владимир Путин посетил старообрядцев в Москве
16:15
Яглыч согласился на брак с Рудовой
16:13
Барановская перешла дорогу Рудковской
16:06
Партнер NASA заявил о присутствии инопланетян на Земле
16:01
На сколько подорожает проезд в электричках с июля
15:50
У Ирины Дубцовой роман с известным телеведущим
15:39
Гоша Куценко спасается от болезни
15:30
Кремль отреагировал на эмоциональное заявление Матвиенко об урагане
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

У Олега Табакова украли 677 миллионов рублей
Россиянам сообщили страшные новости о пенсиях
Джигурда: У Анисиной случился выкидыш
Пугачева бросилась к пострадавшему Резнику
Зудина резко отреагировала на пропажу 677 миллионов
Опубликованы итоги расследования катастрофы Ту-154 в Сочи
ФОТОРЕПОРТАЖИ
Май 31, 2017
просмотры: 123

Шпица и Лель оторвались на девичнике Гай Германики

567

Эпатажный режиссер Валерия Гай Германика собрала друзей и близких подруг в модном салоне на beauty-девичник. На красной дорожке отметились Анна Цуканова-Котт, Катерина Шпица, Анна Слю, Александра Ребенок, Лариса Баранова, Агния Кузнецова, Юля Волкова, Катя Лель, Евгения Линович и другие.

Мероприятие прошло под девизом "Красотой спасаем мир". Звездным гостьям девичника посчастливилось получить комплексный уход за кожей лица, макияж от ведущих визажистов, экспресс-процедуры spa и маникюра, а также укладку волос с учетом тенденций.

поделиться

комментарии

Актер Яглыч побил Бондарчука на вечеринке

Знаменитости собрались на коктейле журнала GQ

567

Звездные любители крутых машин

У российских знаменитостей самые разные предпочтения

567

Самые соблазнительные платья Канн

Старейший кинофестиваль мира считается законодателем моды на фильмы и наряды

567

Смертельная буря прошла по Москве

Мощный ураган повалил деревья, остановки и подвесные конструкции, из-за чего погибли люди

567

Навка и Песков побегали с Наоми Кэмпбелл

Звездным участникам марафона удалось собрать рекордную сумму – 50 миллионов рублей

567

Филиппу Янковскому досталось за страсть

Актера поощрили за творческое открытие

567

Беллуччи впилась губами в известного режиссера

В Каннах завершился кинофестиваль

567

Киркоров провел вечер с чужой женой

Поп-король заобнимал спутницу

567

Билан и Водянова оторвались на вечеринке

Звезды поучаствовали в открытии крупного магазина

567

Судзиловская и Бортич провели вечер за коктейлем

Актрисы, светские львицы и модели блистали на открытии элитного бутика

567

загрузить ещё

Шоу-бизнес

Яглыч согласился на брак с Рудовой

Постоянные измены не могут длиться вечно
Шоу-бизнес

Копенкина в ужасе от связи беременной Калашниковой с ее сыном

В семье Прохора Шаляпина до сих пор кипят страсти

Политика

В Киеве "почуяли" страх Москвы перед украинскими солдатами
Россия отомстила Молдавии за дипломатический беспредел
Трамп публично осадил Меркель
Опустившийся до обвинений Макрон насмешил Россию

Шоу-бизнес

55-летняя жена Виторгана высказалась о предстоящих родах
Попавший в опалу Панин пошутил о собаках на Украине
Копенкина в ужасе от связи беременной Калашниковой с ее сыном
Фадеев показал неожиданное видео пропавшей Савичевой

Проишествия

В Москве объявился серийный маньяк-насильник
Жертвой урагана в Москве стал талантливый футболист
Воздушный шар с влюбленными упал после предложения руки и сердца
Дрожь земли по-киевски: разорванная труба снесла дом (видео)

Lifestyle

Ужасная и одинокая Фаина Раневская
Как режиссер "Молодого папы" шел к успеху
Звягинцев привез "Нелюбовь" в Ельцин Центр
Мультфильм "Маша и Медведь" обвинили в пропаганде войны
Шоу-бизнес

Пелагея в ярости из-за обнародования ее личного фото

Артистка недовольна вмешательством в свою частную жизнь
Шоу-бизнес

У Ирины Дубцовой роман с известным телеведущим

В Сети появилось видео певицы и ее спутника
Шоу-бизнес

Барановская перешла дорогу Рудковской

В светской тусовке кипят страсти из-за завидной невесты
Hi-tech

Партнер NASA заявил о присутствии инопланетян на Земле

По словам бизнесмена, "не нужно никуда идти", чтобы обнаружить внеземную жизнь

Гороскоп

Любовный гороскоп на июнь
Астрологический прогноз с 29 мая по 4 июня
Алчность Бузовой погубила брак с Тарасовым
Счастью Преснякова с невестой угрожает другая женщина

Фоторепортажи

Шпица и Лель оторвались на девичнике Гай Германики
Актер Яглыч побил Бондарчука на вечеринке
Звездные любители крутых машин
Самые соблазнительные платья Канн

Спорт

Надпись на груди гимнастки Мельниковой вызвала скандал
Участника Roland Garros наказали за поцелуй журналистки (видео)
18-летняя фигуристка Радионова показала горячие фото с Мальдив
Медведева покорила японцев зажигательным танцем (видео)

Регионы

В Анапе ветер унес горку с рабочими в море
Россиянин выиграл 300 миллионов в лотерею
Первое фото с места крушения самолета под Саратовом
Пьяница-муж сделал россиянку порнозвездой
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru