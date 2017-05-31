Шпица и Лель оторвались на девичнике Гай Германики

Эпатажный режиссер Валерия Гай Германика собрала друзей и близких подруг в модном салоне на beauty-девичник. На красной дорожке отметились Анна Цуканова-Котт, Катерина Шпица, Анна Слю, Александра Ребенок, Лариса Баранова, Агния Кузнецова, Юля Волкова, Катя Лель, Евгения Линович и другие.

Мероприятие прошло под девизом "Красотой спасаем мир". Звездным гостьям девичника посчастливилось получить комплексный уход за кожей лица, макияж от ведущих визажистов, экспресс-процедуры spa и маникюра, а также укладку волос с учетом тенденций.