Звездные любители крутых машин

Первый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания появился в 1886 году. А спустя десять лет случилась и первая автоавария – 30 мая 1896 года в Нью-Йорке во время проведения одних из первых в истории автогонок некий Генри Уэллс, находившийся за рулем автомобиля, сбил велосипедистку Эвелин Томас. К счастью, Эвелин отделалась переломом ноги, а виновника происшествия арестовали и держали под стражей несколько суток.
Сегодня автомобиль не только средство передвижения, но и показатель достатка, а порой и статуса. Звезды гордятся своими "железными конями", их стоимостью и престижем. Dni.Ru вспомнили знаменитостей с самыми крутыми авто.
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