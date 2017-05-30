Звездные любители крутых машин

Первый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания появился в 1886 году. А спустя десять лет случилась и первая автоавария – 30 мая 1896 года в Нью-Йорке во время проведения одних из первых в истории автогонок некий Генри Уэллс, находившийся за рулем автомобиля, сбил велосипедистку Эвелин Томас. К счастью, Эвелин отделалась переломом ноги, а виновника происшествия арестовали и держали под стражей несколько суток.

Сегодня автомобиль не только средство передвижения, но и показатель достатка, а порой и статуса. Звезды гордятся своими "железными конями", их стоимостью и престижем. Dni.Ru вспомнили знаменитостей с самыми крутыми авто.

