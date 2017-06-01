Дапкунайте стала звездой на премьере в Москве

Накануне, 31 мая, состоялась премьера нового фильма режиссера Андрея Звягинцева "Нелюбовь", ставшего триумфатором 70-го Каннского кинофестиваля. На мероприятии собралось множество знаменитостей. Особое внимание привлекла актриса Ингеборга Дапкунайте.
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