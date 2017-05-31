Актер Яглыч побил Бондарчука на вечеринке

Брутальные мужчины собрались на коктейле "Время голосовать GQ Человек года 2017" в столичном Императорском Яхт-клубе на Берсеневской набережной. Перед журналистами предстали певец и Владимир Кристовский, музыкант и исполнитель Дмитрий Маликов, молодой актер Иван Янковский и многие другие. Особое внимание привлекли актер Владимир Яглыч и режиссер Федор Бондарчук. Они были признаны одними из самых стильных на вечеринке, однако, по мнению пользователей Сети, увидевших фото знаменитостей, Яглыч явно побил Бондарчука благодаря своей молодости и стильному виду.