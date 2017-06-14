Звезды эффектно попрощались с "Кинотавром"

В Сочи торжественно завершает работу 28-й кинофестиваль "Кинотавр", который в народе называют отечественным ответом Каннам. На красной дорожке церемонии закрытия собрались актрисы в роскошных платьях и их привлекательные спутники в костюмах.
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