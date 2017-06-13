Как беременная Серена Уильямс сходит с ума

Народная мудрость гласит, что многие девушки, стоит им забеременеть, немного сходят с ума. Не стала исключением и американская теннисистка Серена Уильямс, которая делится своей радостью со всем миром. Она носит такую одежду, которая бы подчеркивала ее положение, и с удовольствием делится снимками в социальных сетях.
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