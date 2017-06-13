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Июнь 13, 2017
просмотры: 123

Самые контрастные союзы знаменитостей

567

13 июня 1990 году состоялась свадьба самой контрастной по росту пары в мире – французов Фабиана Прету (1м 88 см) и Натали Люкью (94 см). В шоу-бизнесе есть масса примеров не менее странных семейных союз: у одних внушительная разница в возрасте, у других эта разница прослеживается в росте. А кто-то способен полюбить человека и вовсе без рук и ног.

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