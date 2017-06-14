Самые красивые актрисы "Кинотавра-2017"

В качестве гостей и участников на кинофестиваль каждый год приглашают
наиболее ярких личностей отечественного кино и шоу-бизнеса. Но не меньшее,
а, может, и большее внимание привлекают наряды знаменитостей. Вся женская часть
звездного батальона на "Кинотавре", независимо от цвета волос,
выбирает наряды скрупулезно и придирчиво. Dni.ru предлагают изучить образы самых стильных актрис, оказавшихся в светских хрониках "Кинотавра".
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