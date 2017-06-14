Собчак в мешке побила Андрееву

В Сочи полным ходом идет фестиваль "Кинотавр", на который съехалось множество отечественных знаменитостей. В шестой день киносмотра по красной дорожке прошлись Ксения Собчак, Паулина Андреева и Федор Бондарчук, Екатерина Вуличенко, Надежда Сысоева и Илья Бачурин и многие другие. По мнению пользователей Сети, Ксения выбрала весьма странный наряд для красной дорожки – юбка была похожа на мешок. Блогеры сделали вывод, что своим видом телеведущая побила Паулину Андрееву, вышедшую в свет тоже в необычной юбке.