Настя Задорожная показала округлившийся живот

В Москве состоялась digital-вечеринка в честь запуска в России сайта известного глянцевого журнала InStyle.ru. В этот вечер в пафосном столичном ресторане собрались десятки знаменитостей, среди которых были замечены Кристина Орбакайте, сбежавшая с "Кинотавра" Ирина Гринева, Алеся Кафельникова, Яна Рудковская, Дина Немцова, Игорь Чапурин, Антон Лаврентьев, Юлианна Караулова, Алексей Чумаков и многие другие.
Фотографы ходили по пятам за Анастасией Задорожной, потому что обтягивающий костюм подчеркнул большой, округлившийся живот актрисы. Сплетники сразу же зашушукались, что она может быть в положении.
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