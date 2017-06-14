Настя Задорожная показала округлившийся живот

В Москве состоялась digital-вечеринка в честь запуска в России сайта известного глянцевого журнала InStyle.ru. В этот вечер в пафосном столичном ресторане собрались десятки знаменитостей, среди которых были замечены Кристина Орбакайте, сбежавшая с "Кинотавра" Ирина Гринева, Алеся Кафельникова, Яна Рудковская, Дина Немцова, Игорь Чапурин, Антон Лаврентьев, Юлианна Караулова, Алексей Чумаков и многие другие.

Фотографы ходили по пятам за Анастасией Задорожной, потому что обтягивающий костюм подчеркнул большой, округлившийся живот актрисы. Сплетники сразу же зашушукались, что она может быть в положении.