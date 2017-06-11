Самые красивые пары "Кинотавра"

В Сочи проходит кинофестиваль "Кинотавр", на котором появились звезды со всей страны. Многие артисты приехали на мероприятие со своими супругами. Dni.Ru выбрали самые красивые пары на красной ковровой дорожке.
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