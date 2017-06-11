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Июнь 11, 2017
просмотры: 123

Как живет молодая жена 48-летнего Карпина

567

Вечером 10 июня стало известно о свадьбе футбольного тренера Валерия Карпина и учительницы из Эстонии Екатерины Гордеевой. Dni.Ru собрали лучшие снимки новой жены бывшего наставника столичного "Спартака".

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