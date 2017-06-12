Беркова и Стоянов показали страсть на курорте

В Сочи проходит фестиваль "Кинотавр". На главное кинематографическое событие года съехались звезды со всей страны. Посетили мероприятие и молодожены Елена Беркова и Андрей Стоянов, отдыхающие на российском курорте. Красотка из "Дома-2" и ее возлюбленный, актер сериалов не стесняясь выражали свои чувства прямо на красной дорожке.
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