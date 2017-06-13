Сексуальные звезды в купальниках на "Кинотавре"

К поездке на "Кинотавр" в Сочи звезды готовятся тщательно – приводят в порядок фигуру. занимаются лицом и волосами. Ведь каждый шаг будет отслеживаться фотографами и поклонниками. В перерывах между вечеринками, церемониями и кинопоказами актрисы успевают сходить на пляж или понежиться у бассейна перед гостиницей. Правда, безмятежный отдых превращается, как правило, в фотосессию. Dni.Ru оценили самых эффектных героинь кинофестиваля.