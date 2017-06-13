Нежности Бондарчука и Андреевой в Сочи

Знаменитый режиссер Федор Бондарчук привез на 28-й фестиваль "Кинотавр" в Сочи свою невесту, красавицу-актрису Паулину Андрееву. Не стесняясь фотографов, стройная брюнетка обнимала своего избранника, а он не сводил с нее глаз.

Режиссер и его зазноба приехали вместе на презентацию школы кино и телевидения "Индустрия", организованную в рамках "Кинотавра". Влюбленные, которые, по слухам, скоро сыграют свадьбу, обсудили перспективы развития отечественного кино вместе с режиссером Владимиром Хотиненко. Также Паулина провела немало времени с подругой и коллегой по цеху Светланой Устиновой.