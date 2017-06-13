Нежности Бондарчука и Андреевой в Сочи

Знаменитый режиссер Федор Бондарчук привез на 28-й фестиваль "Кинотавр" в Сочи свою невесту, красавицу-актрису Паулину Андрееву. Не стесняясь фотографов, стройная брюнетка обнимала своего избранника, а он не сводил с нее глаз.
Режиссер и его зазноба приехали вместе на презентацию школы кино и телевидения "Индустрия", организованную в рамках "Кинотавра". Влюбленные, которые, по слухам, скоро сыграют свадьбу, обсудили перспективы развития отечественного кино вместе с режиссером Владимиром Хотиненко. Также Паулина провела немало времени с подругой и коллегой по цеху Светланой Устиновой.
Для любви нет преград
Актрисы похвастались телами на пляже Сочи
Звезда "Дома-2" и актер посетили фестиваль
Лучшие снимки возлюбленной бывшего тренера московского "Спартака"
На кинофестиваль съехались звезды со всей страны
Dni.Ru собрали фотографии довольных обладателей призов премии МУЗ-ТВ
Певицу перепутали с Примадонной
На красной дорожке собрались лучшие из лучших
Лариса Вербицкая, Юлия Самойлова и другие звезды оценили красоту олимпийской чемпионки
Актеры и звезды шоу-бизнеса рассыпались в любезностях друг к дургу на красной дорожке
Экс-коммунист якобы появился на одной из улиц Тель-Авива
У Ельцина были сильные стороны, но были и проблемы с алкоголем
Супруга артиста дала откровенное интервью
Больная звезда телестройки призналась, что ей страшно