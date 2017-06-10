Кто обошел опозорившуюся Бузову

Наблюдая за реакцией на отсутствие награды МУЗ-ТВ в номинации "Прорыв года" недавно взошедшей, но уже ярко светящей звезды отечественной эстрады Ольги Бузовой многие успели предположить, что в своих мыслях она уже держала в руках заветную "золотую тарелочку". Dni.Ru собрали фотографии довольных обладателей призов.
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