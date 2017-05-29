Самые соблазнительные платья Канн

Каннский кинофестиваль – старейший и самый престижный кинофорум планеты. Начиная с 1946 года в конце мая во французский курортный город Канн съезжаются главные герои мировых обложек. За ними следят сотни фотографов, а значит выглядеть нужно безупречно. Без внимания не останется ни одна деталь. Звезды знают, что каннская красная дорожка – это своего рода трендсеттер моды. Поэтому считается хорошим тоном специально для поездки в Канн шить (или арендовать) дорогое дизайнерское платье. Тут же артисты впервые появляются на публике после омоложений у пластических хирургов. Их наряды и образу критикуют и хвалят – обсуждают! Значит, нельзя разочаровать.
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