Смертельная буря прошла по Москве

На Москву и Подмосковье неожиданно обрушился ураган. Из-за непогоды, по последним данным, погибли шесть человек. В городе объявлен оранжевый уровень опасности. Скорость ветра местами достигает 18-22 метров в секунду.

Тем временем, жители столицы явно были не готовы к такому резкому изменению погоды. В ужасе они выкладывают множество снимков с последствиями урагана. Dni.ru отобрали самые жуткие кадры с местам событий.

