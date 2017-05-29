Смертельная буря прошла по Москве

На Москву и Подмосковье неожиданно обрушился ураган. Из-за непогоды, по последним данным, погибли шесть человек. В городе объявлен оранжевый уровень опасности. Скорость ветра местами достигает 18-22 метров в секунду.
Тем временем, жители столицы явно были не готовы к такому резкому изменению погоды. В ужасе они выкладывают множество снимков с последствиями урагана. Dni.ru отобрали самые жуткие кадры с местам событий.
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