"Бессмертный полк" прошел по Земле

В День Победы акция "Бессмертный полк" прошла во всех уголках планеты. Жители сотни городов из более чем 50 стран мира приняли участие в торжественном мероприятии. Dni.Ru публикуют лучшие фотографии с места событий.
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