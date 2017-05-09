В Москве прошел парад Победы

В Москве 9 мая прошел традиционный парад Победы. В торжественном мероприятии из-за непогоды не принимала участие авиация. Dni.Ru собрали лучшие фотографии с праздника.
К акции присоединились жители более чем 50 стран
Артисты делятся с поклонниками рассказами про великий день
Dni.Ru собрали лучше фотографии первой леди страны
Родственники многих звезд шоу-бизнеса служили в рядах Красной Армии
К счастью, на европейский песенный конкурс ездит не только Кончита Вурст
Актеру исполнилось 95 лет
Пынзарь, Боня, Бородина, Семенович, Бледанс и другие измазались в саже и сырой земле
Отечественные звезды продемонстрировали фигуры
Dni.Ru решили оценить прогресс и рассмотреть поближе бицепсы и трицепсы звезды
95-летний принц Филипп отошел от дел
Прекрасными новостями звезда поделилась в подписчиками в Instagram
Странная речь первой леди на ломаном английском вызвала шок
Возлюбленного актрисы вычислили по комментариям
Радостной новостью Лиза Кутузова поделилась с подписчиками