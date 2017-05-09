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Май 9, 2017
просмотры: 123

Где встречают День Победы звезды

567

Сегодняшний праздник певцы и актеры отмечают в разных города нашей большой страны – Родион Газманов поет в Сарове, Николай Валуев прошел с участниками акции "Бессмертный полк" в Брянске, Валерия и Иосиф Кобзон получили приглашение на торжественный прием по случаю Дня Победы в Кремле. Страницы звезд в социальных сетях наполнены праздничными открытками и рассказами о близких, прошедших войну.

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