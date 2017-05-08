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Май 8, 2017
просмотры: 123

Как деды знаменитостей Родину защищали

567

По всему миру 9 мая будут вспоминать ветеранов Великой Отечественной войны, которые сложили головы в борьбе против фашизма. К акции памяти присоединяются и деятели шоу-бизнеса. Dni.Ru узнали, кто из родственников российских звезд защищал родину во времена Второй мировой.

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