Как деды знаменитостей Родину защищали

По всему миру 9 мая будут вспоминать ветеранов Великой Отечественной войны, которые сложили головы в борьбе против фашизма. К акции памяти присоединяются и деятели шоу-бизнеса. Dni.Ru узнали, кто из родственников российских звезд защищал родину во времена Второй мировой.