Модница Брижит Макрон очаровала Францию

Учительница французского языка и латыни Брижит Макрон, которой в апреле 2017-го исполнилось 64 года, стала первой леди Франции. Она старше президента страны больше, чем на 20 лет.

Несмотря на столь почтенный возраст, Брижит старается держать себя в форме и не уступит красотой многим моделям. Dni.Ru собрали лучше фотографии первой леди.