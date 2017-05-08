Модница Брижит Макрон очаровала Францию

Учительница французского языка и латыни Брижит Макрон, которой в апреле 2017-го исполнилось 64 года, стала первой леди Франции. Она старше президента страны больше, чем на 20 лет.
Несмотря на столь почтенный возраст, Брижит старается держать себя в форме и не уступит красотой многим моделям. Dni.Ru собрали лучше фотографии первой леди.
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