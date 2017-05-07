Красота спасет "Евровидение"

К счастью, на "Евровидение" ездят не только Кончита Вурст и Славко Колежич, который должен стать "бородатой Кончитой" события в Киеве. Dni.Ru решили вспомнить самых красивых и успешных участниц в истории песенного конкурса,
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