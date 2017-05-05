Поп-певиц и звезд "Дома-2" отправили на войну

5 мая стартовал масштабный звездный патриотический проект #МесяцМай. Популярные артисты оделись в форму и отправились в лес, чтобы изобразить своих бабушек и дедушек в обстоятельствах страшной, кровопролитной войны. Знаменитости экранизируют истории своих родственников, прошедших Великую Отечественную, в формате мини-фильмов для Instagram.
В проекте приняли участие Виктория Боня, Юля Паршута, Ирина Дубцова, Анна Хилькевич, Нюша, Ирена Понарошку, Гоар Аветисян, Натан, Айза Анохина, Эвелина Бледанс, Нелли Ермолаева, Тимур Батрутдинов, Ксения Бородина с мужем Курбаном Омаровым и многие другие кумиры молодежи.
Отечественные звезды продемонстрировали фигуры
Dni.Ru решили оценить прогресс и рассмотреть поближе бицепсы и трицепсы звезды
95-летний принц Филипп отошел от дел
Фрики со всего света собираются в Киеве на шабаш
В столице прошел фестиваль художественной гимнастики
Знаменитости как могут спасаются от столичных холодов
Бал Института костюма прошел в Нью-Йорке
Звезды, которым постоянно приписывают интересное положение
На праздник съехались звезды со всей страны
Певица придумала себе необычный образ
Звезда Comedy Woman пожаловалась на медиков
Прославленная фигуристка тщательно скрывает свое положение
Гражданский муж певицы освободился из "Матросской Тишины"
Голливудская актриса перехитрила своего простоватого супруга