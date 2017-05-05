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Май 5, 2017
просмотры: 123

Поп-певиц и звезд "Дома-2" отправили на войну

567

5 мая стартовал масштабный звездный патриотический проект #МесяцМай. Популярные артисты оделись в форму и отправились в лес, чтобы изобразить своих бабушек и дедушек в обстоятельствах страшной, кровопролитной войны. Знаменитости экранизируют истории своих родственников, прошедших Великую Отечественную, в формате мини-фильмов для Instagram.

В проекте приняли участие Виктория Боня, Юля Паршута, Ирина Дубцова, Анна Хилькевич, Нюша, Ирена Понарошку, Гоар Аветисян, Натан, Айза Анохина, Эвелина Бледанс, Нелли Ермолаева, Тимур Батрутдинов, Ксения Бородина с мужем Курбаном Омаровым и многие другие кумиры молодежи.

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