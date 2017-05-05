Знаменитые мамочки оголили свои тела

В российском шоу-бизнесе настоящий бэби-бум. Практически друг за другом родили певицы Полина Гагарина, Натали и Анна Седокова, а также радиоведущая и актриса Алла Довлатова. Некоторые из них уже умудрились прийти в форму. Dni.ru составили подборку самых привлекательных мамочек отечественного шоу-бизнеса, причем не все из них родили именно сейчас.