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Май 5, 2017
просмотры: 123

Знаменитые мамочки оголили свои тела

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В российском шоу-бизнесе настоящий бэби-бум. Практически друг за другом родили певицы Полина Гагарина, Натали и Анна Седокова, а также радиоведущая и актриса Алла Довлатова. Некоторые из них уже умудрились прийти в форму. Dni.ru составили подборку самых привлекательных мамочек отечественного шоу-бизнеса, причем не все из них родили именно сейчас.

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