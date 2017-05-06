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Май 6, 2017
просмотры: 123

Яркие образы Владимира Этуша

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Советский и российский актер Владимир Этуш празднует свой 95-й день рождения. За свою продолжительную карьеру он успел сняться во множестве фильмов, где всегда создавал яркие и запоминающиеся образы.

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