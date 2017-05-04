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Май 4, 2017
просмотры: 123

Роскошное тело Пьехи поражает воображение

567

Стас Пьеха уже несколько лет потеет в спортзале ради роскошного тела и пропагандирует в соцсетях здоровый образ жизни. Артист и так уже поражает воображение поклонниц своими скульптурными мышцами, но останавливаться на достигнутом не собирается. Каждый день он стремится к тому, чтобы улучшить свои личные рекорды. Dni.Ru решили оценить прогресс и рассмотреть поближе бицепсы и трицепсы исполнителя.

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