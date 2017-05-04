Муж Елизаветы II отказался выходить в свет

Сегодня, 4 мая, принц Филипп объявил, что больше не будет участвовать в публичных мероприятиях как один, так и со своей супругой Елизаветой II. До августа 2017 года он посетит уже запланированные встречи, но после этого перестанет принимать новые приглашения. Королева поддержала решение мужа.
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